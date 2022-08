La campagna di Conte contro Draghi fa giustizia di tanta retorica sull’evoluzione del grillismo (Di venerdì 12 agosto 2022) I primi interventi di Giuseppe Conte in questo inizio di campagna elettorale hanno fatto finalmente giustizia di molti equivoci. Chiunque abbia visto anche solo cinque minuti della sua intervista di mercoledì sera su La7, ad esempio, non può non avere colto immediatamente quale fosse il suo principale obiettivo polemico: Mario Draghi, il suo governo e soprattutto il trattamento da lui riservato, con parole e azioni, ai provvedimenti ereditati dal governo precedente, guidato da Conte, a cominciare dal famigerato super Bonus. Non è solo questione di tattica o di posizionamento elettorale. Dal punto di vista di Conte, non c’è solo l’ovvia necessità di giustificare la scelta di far cadere l’esecutivo (sempre più blandamente negata e sempre più vivacemente, ancorché indirettamente, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 12 agosto 2022) I primi interventi di Giuseppein questo inizio dielettorale hanno fatto finalmentedi molti equivoci. Chiunque abbia visto anche solo cinque minuti della sua intervista di mercoledì sera su La7, ad esempio, non può non avere colto immediatamente quale fosse il suo principale obiettivo polemico: Mario, il suo governo e soprattutto il trattamento da lui riservato, con parole e azioni, ai provvedimenti ereditati dal governo precedente, guidato da, a cominciare dal famigerato super Bonus. Non è solo questione di tattica o di posizionamento elettorale. Dal punto di vista di, non c’è solo l’ovvia necessità di giustificare la scelta di far cadere l’esecutivo (sempre più blandamente negata e sempre più vivacemente, ancorché indirettamente, ...

Il Terzo polo c'è, guida Calenda ... ha ribadito il leader del Movimento5stelle, Giuseppe Conte. E in merito al Terzo Polo, 'Calenda ... Par condicio, l'Agcom bacchetta i media per questa prima fase di campagna elettorale. L'Autorità ha ... Letta sta cambiando parere sui grillini Si capiscono dunque le pressioni per una riapertura di colloqui con Giuseppe Conte, al solo ... La fase iniziale della campagna elettorale del centro - sinistra è stata... Renzi può fare male a Letta La ... Sky Tg24 Conte, "Renzi-Calenda come 'Una poltrona per 2', vediamo quanto dura" Il Terzo polo c'è, guida Calenda Trovata la quadra tra Italia viva e Azione, il Terzo polo è nato. Posti in lista 50-50. Matteo Renzi correrà per il Senato, Carlo Calenda per la Camera. Sarà il leader di Azione il front runner. «Lasc ... ... ha ribadito il leader del Movimento5stelle, Giuseppe. E in merito al Terzo Polo, 'Calenda ... Par condicio, l'Agcom bacchetta i media per questa prima fase dielettorale. L'Autorità ha ...Si capiscono dunque le pressioni per una riapertura di colloqui con Giuseppe, al solo ... La fase iniziale dellaelettorale del centro - sinistra è stata... Renzi può fare male a Letta La ... Elezioni, Conte: "Intesa con Pd post-voto Ora non vedo prospettive"