Kyrgios-Hurkacz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 (Di venerdì 12 agosto 2022) Nick Kyrgios e Hubert Hurkacz si sfideranno nel tardo pomeriggio italiano nei quarti di finali del Masters 1000 di Montreal. L'australiano è on fire, sta vivendo il miglior periodo della sua carriera, e dopo aver sconfitto Daniil Medvedev, ieri ha annichilito a suon di colpi vincenti anche il connazionale Alex De Minaur. Il tennista polacco invece ha rischiato molto nei primi turni, dovendo ricorrere al terzo set per battere prima Ruusuvuori e poi Ramos Vinolas. C'è uno scontro diretto recente tra i due, giocato poche settimane fa ad Halle, quando al termine di una sfida dominata dai servizi Hurkacz si impose su Kyrgios 7-6 al terzo. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV Kyrgios e Hurkacz scenderanno in campo oggi, ...

