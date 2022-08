Juventus, Sky: “Depay si avvicina, ore caldissime” (Di venerdì 12 agosto 2022) Juventus Depay- La Juventus continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni, Lunedì a Ferragosto i Bianconeri debutteranno in Serie A. Si lavora intanto, sul mercato in entrata per migliore il Roster. La Juventus continua il suo mercato in entrata, seguendo vari obbiettivi per la mediana: Paredes, in uscita dal Psg dove il suo futuro è legato alla cessione di Ruiz ai Parigini. Ormai, più defilato l’ex Roma, Davide Frattesi il quale è un profilo troppo costoso. Per l’attacco, dopo aver accontentato Allegri per l’acquisto di Kostic, i Bianconeri puntano il vice-Vlahovic che possa agire anche come esterno. La Juventus ha aumentato l’offerta per arrivare a Depay, che intanto spinge per liberarsi dal club blaugrana, visto anche l’arrivo in entrata di un grande attaccantecome ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 12 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni, Lunedì a Ferragosto i Bianconeri debutteranno in Serie A. Si lavora intanto, sul mercato in entrata per migliore il Roster. Lacontinua il suo mercato in entrata, seguendo vari obbiettivi per la mediana: Paredes, in uscita dal Psg dove il suo futuro è legato alla cessione di Ruiz ai Parigini. Ormai, più defilato l’ex Roma, Davide Frattesi il quale è un profilo troppo costoso. Per l’attacco, dopo aver accontentato Allegri per l’acquisto di Kostic, i Bianconeri puntano il vice-Vlahovic che possa agire anche come esterno. Laha aumentato l’offerta per arrivare a, che intanto spinge per liberarsi dal club blaugrana, visto anche l’arrivo in entrata di un grande attaccantecome ...

