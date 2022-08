Juventus, scelto il vice Vlahovic: è lui il preferito (Di venerdì 12 agosto 2022) La Juventus, per quanto riguarda il mercato, sta lavorando al vice Vlahovic e sembra aver individuato la soluzione migliore per Allegri. Il pre campionato della Juventus non è finito nel migliore dei modi; il quattro a zero con l’Atletico Madrid, pur essendo una gara amichevole, non può aver lasciato contenti in vista dell’inizio della stagione. Allegri, da qui a fine mercato, ha bisogno di nuovi innesti da inserire per avere una rosa il più completa possibile e poter lottare per tutte e tre le competizioni. Tra gli obiettivi troviamo, per forza di cose, un centravanti che possa permettere a Vlahovic di tirare il fiato. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe individuato il profilo giusto. LaPresseUn primo punto di svolta per la nuova Juventus si è avuto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 12 agosto 2022) La, per quanto riguarda il mercato, sta lavorando ale sembra aver individuato la soluzione migliore per Allegri. Il pre campionato dellanon è finito nel migliore dei modi; il quattro a zero con l’Atletico Madrid, pur essendo una gara amichevole, non può aver lasciato contenti in vista dell’inizio della stagione. Allegri, da qui a fine mercato, ha bisogno di nuovi innesti da inserire per avere una rosa il più completa possibile e poter lottare per tutte e tre le competizioni. Tra gli obiettivi troviamo, per forza di cose, un centravanti che possa permettere adi tirare il fiato. Secondo le ultime indiscrezioni, laavrebbe individuato il profilo giusto. LaPresseUn primo punto di svolta per la nuovasi è avuto ...

