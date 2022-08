Juventus | Rabiot verso lo United | oggi il club in missione a Torino

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, domani incontro tra #Rabiot e la dirigenza del @ManUtd. Nei giorni scorsi proposto lo… - GiovaAlbanese : #Kostic è atteso a Torino domani mattina. #Juventus attiva anche oggi sul fronte #Depay, che però deve prima libera… - GiovaAlbanese : Il #ManchesterUnited da oggi in missione in Italia con un solo obiettivo: ottenere il 'sì' di #Rabiot. Dialogo aper… - MondoBN : MERCATO, Paredes-Juve in stallo: Rabiot può - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, l’incontro è una mazzata: così salta tutto -

Laè impegnata negli ultimi accorgimenti per sistemare la rosa. La prima cosa da fare è cedere assolutamente Adrien, centrocampista francese inviso a buona parte della tifoseria e che ...Il Manchester United fa sul serio per, il general manager Murtough è a Torino per parlare con il francese e i suoi agenti Il Manchester United fa sul serio per, il general manager Murtough è a Torino per parlare con il francese e i suoi agenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si cerca ...I colleghi di "Sportmediaset" fanno il punto sul mercato della Juventus per quanto riguarda l'attacco: qualora Depay dovesse decidere di restare al Barcellona, i bianconeri ...In casa Juventus è diventato Adrien Rabiot il centrocampista più vicino alla cessione. Le difficoltà con il Valencia per Arthur hanno portato la dirigenza bianconera a provare ad accelerare con il Man ...