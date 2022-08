Juventus-Paredes | accordo totale! Le cifre e i dettagli del contratto

(Di venerdì 12 agosto 2022) Laè una delle big che ha lavorato maggiormente sul mercato in questa sessione estiva. La squadra aveva bisogno di nuova linfa, che è stata innestata da Arrivabene, Cherubini & Co. Tuttavia un oggetto del desiderio juventino non è ancora stato toccato: il regista. Dall’addio di Pjanic ormai, laè a caccia di un faro a centrocampo che sappia gestire sapientemente il pallone nelle fasi più concitate del gioco. Tuttavia la situazione sta cambiano in queste ore. Come riportato da Nicolò Schira, i bianconeri hanno un, in linea di principio, con. FOTO: Getty –-Juve-PSG Era da settimane che si parlava di un possibiletra le parti, ma ora siamo veramente molto vicini. Laed il giocatore hanno raggiunto un ...

