Juventus | occasione Luis Alberto | ecco come si può chiudere l’affare

Una possibilità di calciomercato nata nelle ultime ore; la Juventus, infatti, sembra voler chiudere per Luis Alberto. ecco i dettagli. Sappiamo benissimo la necessità, da parte della società bianconera, di andare a rinforzare il centrocampo. Gli addii, probabili, di Arthur e Rabiot ( su cui è piombato il Manchester United) e gli infortuni di Pogba e McKennie obbligano la Juventus a tornare sul mercato per regalare ad Allegri ulteriori innesti in mezzo al campo. La sensazione è che il solo Paredes non possa bastare con i bianconeri pronti a mettere le mani anche su una mezzala; nelle ultime ore sembra nata l'idea Luis Alberto, separato in casa con la Lazio. Nella passata stagione uno dei reparti ad aver dato maggiori problemi è stato, senza ...

