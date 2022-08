Juventus, Kostic: “Giornata speciale. Vlahovic? uno dei migliori attaccanti, bello giocare con lui” (Di venerdì 12 agosto 2022) Filip Kostic è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. L’esterno serbo ha rilasciato già le prime dichiarazioni i bianconero: “E’ una Giornata speciale per me. Sono molto contento di essere qui, non è stato difficile dire di si a questa squadra. Non vedo l’ora di allenarmi con la squadra e giocare davanti ai nostri tifosi. Sono contento di essere in squadra con Dusan, è uno dei migliori attaccanti, è bello giocare con lui“. Aspettative “Posso portare tanta qualità, ci proverò. Se fa bene alla squadra, io lo farò al meglio. Darò tutto per i bianconeri”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Filipè ufficialmente un nuovo calciatore della. L’esterno serbo ha rilasciato già le prime dichiarazioni i bianconero: “E’ unaper me. Sono molto contento di essere qui, non è stato difficile dire di si a questa squadra. Non vedo l’ora di allenarmi con la squadra edavanti ai nostri tifosi. Sono contento di essere in squadra con Dusan, è uno dei, ècon lui“. Aspettative “Posso portare tanta qualità, ci proverò. Se fa bene alla squadra, io lo farò al meglio. Darò tutto per i bianconeri”. SportFace.

