Juventus | il mancino di Kostic la nuova risorsa di Max Allegri

Lo ha chiesto e alla fine ottenuto. Massimiliano Allegri ha il suo esterno sinistro che risponde al nome di Filip Kostic, un giocatore che mancava nella rosa della Juventus per le sue qualità tecniche e tattiche. Il serbo arriva in Italia dall'Eintracht Francoforte da MVP dell'ultima Europa League. E non solo, Kostic con il suo assist ha permesso a Borre di pareggiare il match, prima di siglare uno dei cinque rigori che hanno consegnato la vittoria del trofeo ai tedeschi. Il passaggio vincente nella finale contro i Rangers è stato il numero 53 in 5 anni a Francoforte, la specialità della casa che ha sempre fatto la felicità dei suoi compagni centravanti. Oltre a un sinistro educatissimo, che gli permette di essere pericoloso da palla inattiva sia diretta che indiretta, Kostic è un giocatore che fa la ...

