Juventus, CdS: "Ecco Kostic, ma Pellegrini saluta"

Juventus, CDS- Come riporta il CdS è arrivato Kostic alla Juventus, mentre saluta Luca Pellegrini che andrà in Bundes e lascia un posto in difesa. "Arrivo a Caselle, passaggio dal Training Center, poi visite al J-Medical e le firme in sede. È scivolata via così la prima giornata in bianconero di Filip Kostic, ufficialmente un calciatore della Juve dal pomeriggio quando il club bianconero ha depositato il tesseramento in Lega. Programma serrato per l'esterno serbo, atterrato quando erano quasi le 11: è da oggi però che farà sul serio, a livello di condizione dovrebbe essere anche più avanti dei nuovi compagni di squadra, l'intenzione di Max Allegri è quella di gettarlo subito nella mischia. Anche per questo negli ultimi giorni è stato pigiato il piede sull'acceleratore per ...

