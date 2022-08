Juve, Pellegrini all'Eintracht: la formula è quella del prestito secco (Di venerdì 12 agosto 2022) Se Filip Kostic è arrivato dall' Eintracht Francoforte alla Juventus , Luca Pellegrini farà il percorso inverso. Una sola stagione in Bundesliga per il terzino sinistra: la formula del trasferimento ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 agosto 2022) Se Filip Kostic è arrivato dall'Francoforte allantus , Lucafarà il percorso inverso. Una sola stagione in Bundesliga per il terzino sinistra: ladel trasferimento ...

romeoagresti : Oggi Rafaela #Pimenta è stata alla Continassa e ha incontrato i dirigenti della #Juve: sul tavolo il doppio futuro… - _Morik92_ : Intesa raggiunta #Juve-#Eintracht per il prestito di Luca #Pellegrini. Visite mediche previste nella giornata di do… - GoalItalia : Luca Pellegrini verso l'Eintracht Francoforte: trattativa in corso con la Juve ???? [?? @romeoagresti] - phanculotutti : @veretouttismo luca pellegrini è in aereoporto x francoforte non sta più alla juve???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - AdeNugraha999 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Pellegrini saluta la #Juve: è in partenza per Francoforte ?? @SimoneDinoi -