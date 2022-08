Juve, Bremer: 'Inter? Magari ero vicino a un'altra squadra italiana. Pogba mi ha già dato un soprannome, la difesa a 3...' (Di venerdì 12 agosto 2022) Gleison Bremer è pronto all'esordio in Serie A con la Juventus e, dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri, ha concesso... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Gleisonè pronto all'esordio in Serie A con lantus e, dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri, ha concesso...

romeoagresti : #Bremer: “Non ho mai detto che non sarei andato alla Juve, questo è il posto giusto per vincere”. - forumJuventus : Bremer si presenta: “La Juve è il posto giusto per vincere e conquistare la nazionale. Chiellini idolo, gli ho chie… - romeoagresti : #Bremer: “L’ultima amichevole non è stata bella, siamo incavolati, la Juve non vuole mai perdere. Scudetto? La Juve punta sempre a vincere”. - mspiccia : RT @varianteinedita: #Bremer: 'giocare a 3? Possibile...A VOLTE.' Praticamente ha già smerdato la capra livornese. @juventusfc quando cap… - cmdotcom : #Bremer : ' #Inter ? Magari ero vicino a un'altra squadra italiana, ma ora sono alla #Juve . #Pogba mi ha già dato… -