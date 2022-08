Judo, altre due medaglie per l’Italia ai Mondiali Junior 2022! Doppio bronzo con Veronica Toniolo e Agnese Zucco (Di venerdì 12 agosto 2022) Italia sempre protagonista a Guayaquil (in Ecuador) anche nella seconda giornata dei Campionati Mondiali Junior di Judo 2022, che ha regalato ai colori azzurri altre due medaglie sempre nel settore femminile. Dopo l’oro di Giulia Carnà e l’argento di Assunta Scutto nel day-1, quest’oggi la selezione italica ha conquistato due bronzi che portano la firma di Veronica Toniolo nei 57 kg e di Agnese Zucco nei 63 kg. Resta ancora a secco di podi invece per ora il movimento maschile. Toniolo ha cominciato il suo cammino direttamente agli ottavi con un netto successo sulla slovena Ana Skrabl, per poi aggiudicarsi un equilibrato derby tricolore ai quarti con Chiara Zuccaro (eliminata successivamente ai recuperi dalla spagnola ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Italia sempre protagonista a Guayaquil (in Ecuador) anche nella seconda giornata dei Campionatidi2022, che ha regalato ai colori azzurriduesempre nel settore femminile. Dopo l’oro di Giulia Carnà e l’argento di Assunta Scutto nel day-1, quest’oggi la selezione italica ha conquistato due bronzi che portano la firma dinei 57 kg e dinei 63 kg. Resta ancora a secco di podi invece per ora il movimento maschile.ha cominciato il suo cammino direttamente agli ottavi con un netto successo sulla slovena Ana Skrabl, per poi aggiudicarsi un equilibrato derby tricolore ai quarti con Chiara Zuccaro (eliminata successivamente ai recuperi dalla spagnola ...

