Johnny Depp è il re Luigi XV: ecco la prima foto ufficiale del film (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo la controversia legata alle vicende giudiziarie con l’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp ritorna davanti la macchina da presa. L’intramontabile Capitano Jack Sparrow sarà infatti il re Luigi XV nel nuovo lungometraggio diretto dall’attrice e regista francese Maïwenn: ecco le prime immagini ufficiali. Gli ultimi anni non sono stati semplici per Johnny Depp. Travolto dalle gravi accuse dell’ex moglie Amber Heard, il divo è stato dapprima tagliato fuori dal sesto capitolo di Pirati dei Caraibi e in seguito ostracizzato dall’industria hollywoodiana. Una tendenza che potrebbe tornare a invertirsi dopo la vittoria al processo, conseguita lo scorso 1° giugno, con la sentenza formulata dal tribunale di Faifax, in Virginia. AnsaOggi, infatti, Johnny ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo la controversia legata alle vicende giudiziarie con l’ex moglie Amber Heard,ritorna davanti la macchina da presa. L’intramontabile Capitano Jack Sparrow sarà infatti il reXV nel nuovo lungometraggio diretto dall’attrice e regista francese Maïwenn:le prime immagini ufficiali. Gli ultimi anni non sono stati semplici per. Travolto dalle gravi accuse dell’ex moglie Amber Heard, il divo è stato daptagliato fuori dal sesto capitolo di Pirati dei Caraibi e in seguito ostracizzato dall’industria hollywoodiana. Una tendenza che potrebbe tornare a invertirsi dopo la vittoria al processo, conseguita lo scorso 1° giugno, con la sentenza formulata dal tribunale di Faifax, in Virginia. AnsaOggi, infatti,...

Agenzia_Ansa : La faccia truccata di bianco ed una parrucca bianca, come si usava nel Settecento: Johnny Depp torna sul grande sch… - reinminnies : Poi parli delle sue amicizie e supporti Johnny Depp bruh?? - VibesbulletE : Johnny Depp doppio ritorno, ora anche testimonial beauty per Dior dopo il set come Luigi XV- - diyforeverr : Non capisco seriamente come la gente possa difendere Amber Heard, una che ha letteralmente decine di audio e messag… - infoitcultura : Johnny Depp è Luigi XV nelle prime immagini di Jeanne du Barry [FOTO] -