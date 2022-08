James Bond, chi sarà il nuovo 007? Da Richard Madden a Regé-Jean Page a Tom Holland, ecco le possibili spie (Di venerdì 12 agosto 2022) James Bond, si sa, non muore mai. Al limite cambia volto. Come ha assicurato la produttrice della saga Barbara Broccoli non sarà dunque l’addio di Daniel Craig, dopo quindici anni, a mandare in pensione l’amato 007. Il 2022 è l’anno in cui si festeggia il sessantesimo anniversario dell’uscita del primo film della serie, Licenza di uccidere… correva l’anno 1962. E sempre il 2022 è l’anno in cui la produzione è al lavoro sul prossimo protagonista. Al quale spetterà un compito non proprio facilissimo: quello di non far rimpiangere chi l’ha preceduto. Da Sean Connery a Roger Moore, da Pierce Brosnan a Daniel Craig, che è il Bond più longevo di tutti. Si è aperta la caccia al successore di Daniel Craig che ha detto addio al ruolo di James Bond. Dopo quindici anni e cinque ... Leggi su amica (Di venerdì 12 agosto 2022), si sa, non muore mai. Al limite cambia volto. Come ha assicurato la produttrice della saga Barbara Broccoli nondunque l’addio di Daniel Craig, dopo quindici anni, a mandare in pensione l’amato. Il 2022 è l’anno in cui si festeggia il sessantesimo anniversario dell’uscita del primo film della serie, Licenza di uccidere… correva l’anno 1962. E sempre il 2022 è l’anno in cui la produzione è al lavoro sul prossimo protagonista. Al quale spetterà un compito non proprio facilissimo: quello di non far rimpiangere chi l’ha preceduto. Da Sean Connery a Roger Moore, da Pierce Brosnan a Daniel Craig, che è ilpiù longevo di tutti. Si è aperta la caccia al successore di Daniel Craig che ha detto addio al ruolo di. Dopo quindici anni e cinque ...

