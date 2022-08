Iva Zanicchi presa di mira, una furia sui social: le hanno rubato tutto (Di venerdì 12 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Iva Zanicchi ha deciso di sfogarsi e rivelare ai fan che cosa è successo veramente nelle ultime ore. Una situazione incresciosa che ha deciso di denunciare: ecco che cosa le è capitato e cosa ha detto. La popolare cantante questa volta è tornata al centro di interesse e attenzione generale non per la sua attività Leggi su youmovies (Di venerdì 12 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ivaha deciso di sfogarsi e rivelare ai fan che cosa è successo veramente nelle ultime ore. Una situazione incresciosa che ha deciso di denunciare: ecco che cosa le è capitato e cosa ha detto. La popolare cantante questa volta è tornata al centro di interesse e attenzione generale non per la sua attività

dariotan : @GiorgiaMeloni Iva Zanicchi non è quella che si cagò sotto in diretta TV? - lucatrabalzini : RT @Moonlightshad1: Quella che ripudia il fascismo [all'estero, mica qui] è la stessa che non riesce a nominare il fascismo in relazione al… - PietroViviani5 : RT @GiorgiaMeloni: Un sincero ringraziamento a Iva Zanicchi per le parole di stima e di apprezzamento che mi ha rivolto ?? - rimonaghan : RT @cussiddu: @Zziagenio78 Toglierà l'Iva dai prodotti primari e inserirà Iva Zanicchi nei prodotti secondari - mezzicommenti : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Penso che se Iva Zanicchi fosse uomo -