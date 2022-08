Italiani morti a New York, le possibili cause del decesso (Di venerdì 12 agosto 2022) Sembra che possa essere un’overdose di sostanze stupefacenti la causa all’origine della morte, a New York, dei due Italiani trovati senza vita in un appartamento del Queen’s l’11 agosto. In base ai primi riscontri, la polizia della Grande Mela esclude l’omicidio. Secondo il Daily News, che cita fonti sempre della polizia, il sospetto è che siano morti per overdose di droga. Luca Nogaris e Alessio Picelli, rispettivamente di 38 e 48 anni, vivevano a Rovigo. Lavoravano assieme nel settore dell’arredamento. Erano soci in affari ma anche amici. Luca era un artigiano, esperto di edilizia e impianti, Alessio un arredatore di interni. Quest’ultimo, con un altro socio, era anche titolare di una negozio di arredo-design nel capoluogo polesano. Erano a New York da circa un mese. Da sin., Luca Nogaris, 38 anni, e Alessio ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 agosto 2022) Sembra che possa essere un’overdose di sostanze stupefacenti la causa all’origine della morte, a New, dei duetrovati senza vita in un appartamento del Queen’s l’11 agosto. In base ai primi riscontri, la polizia della Grande Mela esclude l’omicidio. Secondo il Daily News, che cita fonti sempre della polizia, il sospetto è che sianoper overdose di droga. Luca Nogaris e Alessio Picelli, rispettivamente di 38 e 48 anni, vivevano a Rovigo. Lavoravano assieme nel settore dell’arredamento. Erano soci in affari ma anche amici. Luca era un artigiano, esperto di edilizia e impianti, Alessio un arredatore di interni. Quest’ultimo, con un altro socio, era anche titolare di una negozio di arredo-design nel capoluogo polesano. Erano a Newda circa un mese. Da sin., Luca Nogaris, 38 anni, e Alessio ...

