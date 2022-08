Italia potenza della ginnastica artistica mondiale. Le Fate illuminano, il tricolore è tra le corazzate (Di venerdì 12 agosto 2022) L’Italia ha ribadito di essere una potenza internazionale della ginnastica artistica femminile. La generazione delle Fate si sta togliendo una serie di soddisfazioni rimarchevoli e ha portato il movimento tricolore ai vertici mondiali. Il doppio podio nel concorso generale degli Europei (oro di Asia D’Amato, bronzo di Martina Maggio), il primo posto in qualifica con la squadra (domani si scenderà in pedana per inseguire il colpaccio dopo la magia di Volos 2006), il bronzo nel team event dei Mondiali 2019 e il podio sfiorato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’argento iridato di Asia al volteggio lo scorso autunno e il terzo posto di Alice D’Amato alle parallele agli Europei 2019. Sono questi i risultati più eclatanti di un gruppo cresciuto divinamente sotto l’ala ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) L’ha ribadito di essere unainternazionalefemminile. La generazione dellesi sta togliendo una serie di soddisfazioni rimarchevoli e ha portato il movimentoai vertici mondiali. Il doppio podio nel concorso generale degli Europei (oro di Asia D’Amato, bronzo di Martina Maggio), il primo posto in qualifica con la squadra (domani si scenderà in pedana per inseguire il colpaccio dopo la magia di Volos 2006), il bronzo nel team event dei Mondiali 2019 e il podio sfiorato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’argento iridato di Asia al volteggio lo scorso autunno e il terzo posto di Alice D’Amato alle parallele agli Europei 2019. Sono questi i risultati più eclatanti di un gruppo cresciuto divinamente sotto l’ala ...

