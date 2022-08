Italia e Slovenia litigano sull'aceto balsamico. Ma la disputa viene da lontano (Di venerdì 12 agosto 2022) Scoppia la guerra dell’aceto balsamico. Era stata già preannunciata nel febbraio del 2021 con la notifica che il governo di Lubiana mandò alla Commissione europea. Riguardava una norma tecnica nazionale in materia di produzione e commercializzazione degli aceti che cercava di trasformare la denominazione in uno standard di prodotto. Il 5 agosto 2022, però, il nostro governo ha dato mandato all’avvocatura dello stato per procedere con una richiesta di procedura d'infrazione (ex art. 259 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) nei confronti della Slovenia a tutela dell’aceto balsamico di Modena Igp. Ricorda un po’ la barzelletta di Bel Ami e del Griso. “Lei è un galantuomo”, avevano chiesto allo spietato strapazzafemmine di Maupassant. “Tutte e due le cose: sono galante e sono un uomo”. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) Scoppia la guerra dell’. Era stata già preannunciata nel febbraio del 2021 con la notifica che il governo di Lubiana mandò alla Commissione europea. Riguardava una norma tecnica nazionale in materia di produzione e commercializzazione degli aceti che cercava di trasformare la denominazione in uno standard di prodotto. Il 5 agosto 2022, però, il nostro governo ha dato mandato all’avvocatura dello stato per procedere con una richiesta di procedura d'infrazione (ex art. 259 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) nei confronti dellaa tutela dell’di Modena Igp. Ricorda un po’ la barzelletta di Bel Ami e del Griso. “Lei è un galantuomo”, avevano chiesto allo spietato strapazzafemmine di Maupassant. “Tutte e due le cose: sono galante e sono un uomo”. ...

