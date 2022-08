Istat | export in calo a giugno | bilancia commerciale in rosso per 2 | 1 miliardi Raddoppiato il valore dell’import dalla Russia

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo cinque mesi di crescita, al’ha registrato il primodel nostro, sceso del 2,1% rispetto a maggio, con una flessione sia verso i paesi Ue sia verso i mercati extra Ue. Nel confronto con lo stesso mese del 2021 la crescita resta fortemente positiva (+ 21,2%), seppur in rallentamento rispetto al + 29,5% di maggio. Sempre inle importazioni sono invece salite dell’1,8% mese su mese e di ben il 44% su base annua. Il saldo della(differenza tradelle esportazioni e delle importazioni) è risultato negativo per 2,1di euro, contro il surplus di 5,6che aveva contraddistinto il2021. A spiegare il balzo del ...

istat_it : A giugno le #importazioni crescono rispetto al mese precedente:+1,8%; calano le #esportazioni: -2,1%. Su base annua… - Angelus1 : RT @istat_it: A giugno le #importazioni crescono rispetto al mese precedente:+1,8%; calano le #esportazioni: -2,1%. Su base annua export au… - mariaritaspada : RT @istat_it: A giugno le #importazioni crescono rispetto al mese precedente:+1,8%; calano le #esportazioni: -2,1%. Su base annua export au… - dario74x : RT @istat_it: A giugno le #importazioni crescono rispetto al mese precedente:+1,8%; calano le #esportazioni: -2,1%. Su base annua export au… - Affaritaliani : Commercio estero, Istat: cresce l'import ma cala l'export -

Tutti i datisulla bilancia commerciale dell'Italia. Più import che, disavanzo da 2 miliardi: i dati sull'Italia Il quadro commerciale dell'Italia cambia, in parte, con la lettura dei ...A giugno l'stima una crescita congiunturale per le importazioni (+1,8%) e una flessione per le esportazioni ( - 2,1%). La diminuzione su base mensile dell'e' dovuta al calo delle vendite verso ...Dopo cinque mesi di crescita, a giugno l’Istat ha registrato il primo calo del nostro export, sceso del 2,1% rispetto a maggio, con una flessione sia verso i paesi Ue sia verso i mercati extra Ue. Nel ...USA, Prezzi export in luglio su base mensile (MoM) -3,3%, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era -1,1%).