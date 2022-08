Invalsi, ma quanto mi costi! Nel 2020 senza prove, oltre 5 milioni di euro di spese. La Corte dei Conti critica: “Inefficienze diffuse” (Di venerdì 12 agosto 2022) Malgrado il mancato svolgimento delle prove Invalsi 2020, dovuto alla pandemia, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) ha comunque sostenuto un costo di 5.064.120 euro, a fronte dei 7.625.232 euro richiesti per la loro effettiva attuazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 agosto 2022) Malgrado il mancato svolgimento delle, dovuto alla pandemia, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione () ha comunque sostenuto un costo di 5.064.120, a fronte dei 7.625.232richiesti per la loro effettiva attuazione. L'articolo .

