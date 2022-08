Intervista a Nadia Urbinati: 'Destra favorita da legge elettorale malevola' (Di venerdì 12 agosto 2022) E di questo ha una pesante responsabilità l'informazione, perché se io leggo la "moglie di Fratoianni", e non conosco la storia personale, professionale, della persona in questione, il danno è fatto, ... Leggi su ilriformista (Di venerdì 12 agosto 2022) E di questo ha una pesante responsabilità l'informazione, perché se io leggo la "moglie di Fratoianni", e non conosco la storia personale, professionale, della persona in questione, il danno è fatto, ...

Carmela_oltre : RT @francofontana43: Il Rosatellum fa schifo: costringe ad alleanze contro natura e favorisce la destra Scritto dal Pd di Renzi in chiave a… - ondivaga7 : RT @francofontana43: Il Rosatellum fa schifo: costringe ad alleanze contro natura e favorisce la destra Scritto dal Pd di Renzi in chiave a… - 1fiorexme : RT @francofontana43: Il Rosatellum fa schifo: costringe ad alleanze contro natura e favorisce la destra Scritto dal Pd di Renzi in chiave a… - sasberna : RT @francofontana43: Il Rosatellum fa schifo: costringe ad alleanze contro natura e favorisce la destra Scritto dal Pd di Renzi in chiave a… - CorrPetrocelli : RT @francofontana43: Il Rosatellum fa schifo: costringe ad alleanze contro natura e favorisce la destra Scritto dal Pd di Renzi in chiave a… -