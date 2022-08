Inter, per la difesa stuzzica Todibo: ecco la richiesta del Nizza e occhio alla formula (Di venerdì 12 agosto 2022) Jean-Clair Todibo possibile colpo dell’Inter per la difesa Nonostante Simone Inzaghi abbia ribadito più volte che il calciomercato è chiuso, in casa Inter i dirigenti continuano a lavorare per regalare all’allenatore nerazzurro un sostituto di Ranocchia. Tra i nomi accostati al club nerazzurro c’è anche quello di Jean-Clair Todibo, difensore in forza al Nizza e con un contratto in scadenza nel 2026. “Una nuova suggestione per la difesa nerazzurra. Tra i vari nomi presi in considerazione dall’Inter per completare il pacchetto arretrato ecco spuntare anche quello di Jean-Clair Todibo, ex enfant prodige del calcio francese. Al momento è solo un’idea che si fa strada tra i corridoi di viale della Liberazione, ma ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Jean-Clairpossibile colpo dell’per laNonostante Simone Inzaghi abbia ribadito più volte che il calciomercato è chiuso, in casai dirigenti continuano a lavorare per regalare all’allenatore nerazzurro un sostituto di Ranocchia. Tra i nomi accostati al club nerazzurro c’è anche quello di Jean-Clair, difensore in forza ale con un contratto in scadenza nel 2026. “Una nuova suggestione per lanerazzurra. Tra i vari nomi presi in considerazione dall’per completare il pacchetto arretratospuntare anche quello di Jean-Clair, ex enfant prodige del calcio francese. Al momento è solo un’idea che si fa strada tra i corridoi di viale della Liberazione, ma ...

