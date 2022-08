Inter, Casadei tra Chelsea e Sassuolo: il punto (Di venerdì 12 agosto 2022) Futuro incerto per Cesare Casadei Dopo aver definito il passaggio di Pinamonti al Sassuolo in casa Inter si pensa ora al futuro di Cesare Casadei. Il ragazzo piace ai neroverdi che garantirebbero ai nerazzurri la recompra, ma devono guardarsi dalla concorrenza del Chelsea che è pronto a mettere sul piatto un’offerta in doppia cifra. “Ieri il Chelsea è tornato indirettamente a riparlare con i nerazzurri di Cesare Casadei, il pezzo più pregiato della cantera che rischia di trasformarsi in una specie di salva-vita estivo. Dopo la ventina di milioni incassati con la vendita di Pinamonti al Sassuolo (la plusvalenza inserita col riscatto obbligatorio nel bilancio 2023 sarebbe di circa 9,5), l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio lavorano per una ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Futuro incerto per CesareDopo aver definito il passaggio di Pinamonti alin casasi pensa ora al futuro di Cesare. Il ragazzo piace ai neroverdi che garantirebbero ai nerazzurri la recompra, ma devono guardarsi dalla concorrenza delche è pronto a mettere sul piatto un’offerta in doppia cifra. “Ieri ilè tornato indirettamente a riparlare con i nerazzurri di Cesare, il pezzo più pregiato della cantera che rischia di trasformarsi in una specie di salva-vita estivo. Dopo la ventina di milioni incassati con la vendita di Pinamonti al(la plusvalenza inserita col riscatto obbligatorio nel bilancio 2023 sarebbe di circa 9,5), l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio lavorano per una ...

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, contatti con il @SassuoloUS per #Casadei. Per la difesa obiettivo #Akanji, idea #Acerbi ??… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, gli occhi di #Chelsea, #Nizza e #Sassuolo su #Casadei - Gazzetta_it : #Casadei, il #Chelsea alza il tiro: l'offerta sale a 10 milioni. Ma l'#Inter vuole di più - ferrantelli94 : RT @it_inter: Rilancio del Chelsea per #Casadei, 10 milioni: l'Inter intende lasciarlo partire per 15 milioni, l'affare è caldo GDS - cultofcalcio : Inter Cash In on Pinamonti, Sassuolo Eye Casadei Next -