Insegnare a figli e studenti il valore dell’attesa, intesa come tempo pieno e trasformativo attraverso la pittura (Di venerdì 12 agosto 2022) Non c’è vita senza tempo, senza attese, senza pause. Neppure la musica avrebbe un senso se privata di tempo e di pause. Pause da un ottavo, da un quarto, da due quarti, da quattro quarti… che importa? Aggiungere un niente all’interno di un tutto. Che poi un niente non è. Oseremmo davvero dare il valore di un niente a una parte che semmai dà colore, forza e senso al tutto? Prendersi una pausa è un po’ come per la musica definire un’armonia: il niente, l’apparente nulla, all’interno di un brano, di una melodia, di un pezzo, di un periodo. Senza la pausa la musica non sarebbe musica, non sarebbe melodia, tanto meno diverrebbe sinfonia. E i nostri discorsi? I nostri pensieri? I nostri sogni? Le nostre lezioni, formulate nella vita, nostra, privata? E quelli proferiti nella vita, nostra, scolastica?Avrebbero un senso se ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 agosto 2022) Non c’è vita senza, senza attese, senza pause. Neppure la musica avrebbe un senso se privata die di pause. Pause da un ottavo, da un quarto, da due quarti, da quattro quarti… che importa? Aggiungere un niente all’interno di un tutto. Che poi un niente non è. Oseremmo davvero dare ildi un niente a una parte che semmai dà colore, forza e senso al tutto? Prendersi una pausa è un po’per la musica definire un’armonia: il niente, l’apparente nulla, all’interno di un brano, di una melodia, di un pezzo, di un periodo. Senza la pausa la musica non sarebbe musica, non sarebbe melodia, tanto meno diverrebbe sinfonia. E i nostri discorsi? I nostri pensieri? I nostri sogni? Le nostre lezioni, formulate nella vita, nostra, privata? E quelli proferiti nella vita, nostra, scolastica?Avrebbero un senso se ...

