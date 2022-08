Inferno di fango agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, maltempo e attese di 3 ore (Di venerdì 12 agosto 2022) Al momento, sulla A2 " Autostrada del Mediterraneo ", a causa delle intense precipitazioni atmosferiche delle ultime ore in provincia di Reggio Calabria , si registrano rallentamenti agli imbarchi di ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 12 agosto 2022) Al momento, sulla A2 " Autostrada del Mediterraneo ", a causa delle intense precipitazioni atmosferiche delle ultime ore in provincia di Reggio Calabria , si registrano rallentamentiimbarchi di ...

