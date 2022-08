Industria, a giugno produzione dell'Eurozona in crescita (Di venerdì 12 agosto 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Secondo le stime di Eurostat, a giugno la produzione Industriale destagionalizzata è aumentata dello 0,7% nell'area dell'euro e dello 0,6% nell'UE rispetto a maggio. Rispetto allo stesso mese del 2021, la produzione Industriale è aumentata del 2,4% nell'area dell'euro e del 3,2% nell'UE. Nell'area euro a giugno, rispetto a maggio, la produzione di beni strumentali è aumentata del 2,6% e quella di energia dello 0,6%, mentre la produzione di beni intermedi è diminuita dello 0,1%, i beni di consumo durevoli dello 0,6% e i beni di consumo non durevoli dello 3,2%. Nell'UE, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Secondo le stime di Eurostat, alale destagionalizzata è aumentatao 0,7% nell'area'euro eo 0,6% nell'UE rispetto a maggio. Rispetto allo stesso mese del 2021, lale è aumentata del 2,4% nell'area'euro e del 3,2% nell'UE. Nell'area euro a, rispetto a maggio, ladi beni strumentali è aumentata del 2,6% e quella di energiao 0,6%, mentre ladi beni intermedi è diminuitao 0,1%, i beni di consumo durevolio 0,6% e i beni di consumo non durevolio 3,2%. Nell'UE, la ...

