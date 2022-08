In Lombardia quarta dose vaccino a rilento, il 75% degli slot sono liberi (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Continua ad avanzare a rilento in Lombardia e nel resto d'Italia la campagna per la quarta dose di vaccino anti-covid. Le quarte dosi somministrate in Lombardia, fornite all'AGI dalla Regione, ad agosto sono state 72.964 (ieri 5.852), mentre in totale sono arrivate a 518.815. La Lombardia è comunque la prima regione, seguita da Piemonte (372 mila) ed Emilia Romagna (313 mila), ma preoccupa la scarsa risposta della fascia over 60, per cui la quarta dose è fortemente consigliata. Nella fascia 60-69 anni, infatti, solo l'8,6% l'ha fatta, percentuale che sale al 14,2% per i 70-79enni, al 33,6% dagli 80 agli 89 e al 45,2% per gli ultra novantenni. Sul totale della popolazione lombarda vaccinabile, la ... Leggi su agi (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Continua ad avanzare aine nel resto d'Italia la campagna per ladianti-covid. Le quarte dosi somministrate in, fornite all'AGI dalla Regione, ad agostostate 72.964 (ieri 5.852), mentre in totalearrivate a 518.815. Laè comunque la prima regione, seguita da Piemonte (372 mila) ed Emilia Romagna (313 mila), ma preoccupa la scarsa risposta della fascia over 60, per cui laè fortemente consigliata. Nella fascia 60-69 anni, infatti, solo l'8,6% l'ha fatta, percentuale che sale al 14,2% per i 70-79enni, al 33,6% dagli 80 agli 89 e al 45,2% per gli ultra novantenni. Sul totale della popolazione lombarda vaccinabile, la ...

