Ilary Blasi: La Prima Mossa Dopo L'Addio A Totti! (Di venerdì 12 agosto 2022) Continuano le indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti, a poco più di un mese di distanza dall'annuncio ufficiale del loro addio. Questa volta, nel mirino del Gossip è finita la conduttrice dell'Isola che, stando ai bene informati, sembra intenzionata a riprendere gli studi all'Università. Non solo, si mormora di un prossimo cambio di look per lei. Cosa c'è di vero in tutto questo? Ecco gli aggiornamenti! Ilary Blasi torna a studiare all'Università: l'ultimo scoop Ilary Blasi Dopo la separazione da Francesco Totti, si trova ancora in vacanza. Dopo l'annuncio ufficiale, l'ex Letterina è volata in Tanzania e poi ha passato qualche giorno a Sabaudia. Ora si trova in montagna, più precisamente in Trentino Alto Adige, per sfuggire al clamore mediatico ...

