"Ilary Blasi beccata con lui": la voce bomba, perché ora cambia tutto (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti sono, loro malgrado, il gossip dell'estate. Dopo l'annuncio della fine del matrimonio, i due sono oggetto di continue indiscrezioni e voci, nel tentativo di ricostruire l'intera vicenda della loro rottura e soprattutto le loro attuali frequentazioni sentimentali. Subito dopo l'annuncio della separazione, per la conduttrice di Mediaset si era parlato di un flirt con Luca Marinelli e anche con Antonino Spinalbese. Entrambi i nomi dovrebbero essere privi di fondamento, mentre le ultime indiscrezioni sembrano essere più “corpose": la Blasi si sarebbe invaghita di un uomo che è un personal trainer nonché un pr. “Lui si chiama Cristiano Iovino - è quanto riporta The Pipol Gossip - è tra i pierre più noti della Capitale. In passato anche amico di Francesco Totti. In questo ultimo mese è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022)e Francesco Totti sono, loro malgrado, il gossip dell'estate. Dopo l'annuncio della fine del matrimonio, i due sono oggetto di continue indiscrezioni e voci, nel tentativo di ricostruire l'intera vicenda della loro rottura e sopratle loro attuali frequentazioni sentimentali. Subito dopo l'annuncio della separazione, per la conduttrice di Mediaset si era parlato di un flirt con Luca Marinelli e anche con Antonino Spinalbese. Entrambi i nomi dovrebbero essere privi di fondamento, mentre le ultime indiscrezioni sembrano essere più “corpose": lasi sarebbe invaghita di un uomo che è un personal trainer nonché un pr. “Lui si chiama Cristiano Iovino - è quanto riporta The Pipol Gossip - è tra i pierre più noti della Capitale. In passato anche amico di Francesco Totti. In questo ultimo mese è ...

ParliamoDiNews : Ilary Blasi potrebbe darci un taglio dopo la rottura con Totti. Cambiamenti in vista : Funweek #IlaryBlasi #12agosto - lacittanews : Rivoluzione per Ilary Blasi. La showgirl sta pensando di tornare all'Università, ma anche di cambiare look: perché… - infoitcultura : L'amico 'speciale' di Ilary Blasi, ora la conduttrice risponde per la prima volta: un messaggio a Totti? - infoitcultura : Ilary Blasi, la linguaccia in risposta al gossip/ Il gesto liberatorio dopo la rottura con Totti - infoitcultura : Ilary Blasi torna all'università? Gli amici: «Vorrebbe riprendere gli studi». E cambio look per non somigliare -