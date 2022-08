Il Terzo Polo è un “centrino”: primi veleni e malumori, c’è chi già “rosica”. Le indiscrezioni (Di venerdì 12 agosto 2022) Calenda ha strappato la leadership del Terzo Polo ma il clima nel “centrino” è tutt’altro che sereno. A poche ore dal patto elettorale siglato tra Azione e Italia Viva, come scrive il Giornale, circolano i primi veleni. «La scelta di affidare la leadership a Calenda crea i primi malumori nella pattuglia degli ex Forza Italia confluita in Azione. Gli ex azzurri speravano nella “carta Carfagna“». I malumori all’interno del Terzo Polo Il Giornale ha raccolto i timori. «Con la leadership di Calenda saremo percepiti come una costola del Pd. Qualcosa di sinistra, insomma. Giorgia Meloni in un confronto pubblico con Letta e Calenda apparirà come una gigante. Altra cosa sarebbe stato un confronto tra Carfagna e Meloni. E poi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Calenda ha strappato la leadership delma il clima nel “” è tutt’altro che sereno. A poche ore dal patto elettorale siglato tra Azione e Italia Viva, come scrive il Giornale, circolano i. «La scelta di affidare la leadership a Calenda crea inella pattuglia degli ex Forza Italia confluita in Azione. Gli ex azzurri speravano nella “carta Carfagna“». Iall’interno delIl Giornale ha raccolto i timori. «Con la leadership di Calenda saremo percepiti come una costola del Pd. Qualcosa di sinistra, insomma. Giorgia Meloni in un confronto pubblico con Letta e Calenda apparirà come una gigante. Altra cosa sarebbe stato un confronto tra Carfagna e Meloni. E poi ...

