(Di venerdì 12 agosto 2022) San– Lazio fortunato al: nel concorso dell’11 agosto, come riporta Agipronews, è statoun “5” da 45.240,42. La giocata vincente è stata convalidata nel Caffè 85 di via Monte117 a San, in provincia di Latina. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 253,2 milioni diche saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021 con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San ...

ilfaroonline : Il SuperEnalotto bacia San Felice Circeo, centrato un 5 da oltre 45mila euro - palermo24h : La fortuna bacia la Sicilia, vinti oltre 40mila euro al Superenalotto e Lotto - telodogratis : La fortuna bacia la Sicilia, vinti oltre 40mila euro al Superenalotto e Lotto - blogsicilia : #notizie #sicilia La fortuna bacia la Sicilia, vinti oltre 40mila euro al Superenalotto e Lotto -… - PressGiochi : SuperEnalotto bacia Padova (PD) con una vincita da 136mila euro: -

Il Faro online

Insomma, quando la fortunanon sempre si viene ricambiati. Tornando indietro nel tempo, nel ... per il lotto, premi non reclamati finiti hanno raggiunto i 41,2 milioni, in coda il...Ancora una volta la fortunaun cittadino come tanti, uno di quelli che di questi tempi di ... Al centro dell'attenzione nazionale , inoltre, il. Il jackpot record di oltre 250 ... Il SuperEnalotto bacia San Felice Circeo, centrato un 5 da oltre 45mila euro Calabria fortunata al SuperEnalotto: nel concorso del 9 agosto a Longobucco, in provincia di Cosenza, è stato centrato un “5” da 22.370,66 euro. E’ quanto riporta Agipronews. “La giocata vincente – co ...La fortuna bacia la Sicilia, al SuperEnalotto e Lotto sono stati vinte oltre 40 mila euro. Le giocate vincenti nel Messinese e nel Trapanese.