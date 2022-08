IL PSG SCARICA ICARDI | “VADA ALTROVE”

Leggi su sportnews.snai

(Di venerdì 12 agosto 2022) Vederlo in panchina o in tribuna già metteva tristezza, figuriamoci addirittura fuori lista. Mauronon rientra nei piani del Psg, e questo era noto, ma adesso il club sta cercando di forzarne in tutti i modi l’addio: secondo l’Equipe al suo posto è stato inserito il 20enne Ekitike e ora l’argentino non potrà giocare in Ligue 1, ma al massimo con la seconda squadra che milita in quinta divisione, tra i dilettanti. Un epilogo, ammesso che lo sia, davvero inglorioso per l’avventura francese del centravanti. PSG, GALTIER SU: “NON HA PERSO TUTTO” L’arrivo di Christophe Galtier sulla panchina del Psg lasciava in qualche modo presagire la rottura definitiva trae il Psg. Il nuovo tecnico chiede un lavoro diverso ai suoi attaccanti, con maggiore partecipazione senza palla sia alla fase offensiva che quella difensiva, così ...