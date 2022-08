Il Psg scarica Icardi e gli altri esuberi: cessione o giocheranno in quinta divisione (Di venerdì 12 agosto 2022) Senza mezzi termini il tecnico del Psg Galtier che, come riportato da Marca e L’Equipe, scarica gli esuberi della squadra francese. Sono tantissimi questi esuberi, ed anche di un certo livello: Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Mauro Icardi. Calciatori che però, anche per preservare il loro conto in banca, vorrebbero rimanere all’ombra della Tour Eiffel. Ebbene l’ultima minaccia del club, sarebbe quella di farli giocare, fino all’addio, nella squadra delle riserve, che milita in Nacional 3, quinta serie francese. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Senza mezzi termini il tecnico del Psg Galtier che, come riportato da Marca e L’Equipe,glidella squadra francese. Sono tantissimi questi, ed anche di un certo livello: Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Mauro. Calciatori che però, anche per preservare il loro conto in banca, vorrebbero rimanere all’ombra della Tour Eiffel. Ebbene l’ultima minaccia del club, sarebbe quella di farli giocare, fino all’addio, nella squadra delle riserve, che milita in Nacional 3,serie francese. SportFace.

sportface2016 : Il #Psg scarica #Icardi e gli altri esuberi: cessione o giocheranno in quinta divisione - zazoomblog : IL PSG SCARICA ICARDI: “VADA ALTROVE” - #SCARICA #ICARDI: #“VADA #ALTROVE” - infoitsport : Psg, Galtier scarica Icardi: “Ci serve una punta ma lui deve andare via. Gli ho detto…” - fcin1908it : Psg, Galtier scarica Icardi: “Ci serve una punta ma lui deve andare via. Gli ho detto…” - graziolicarlo : #icardi il #psg lo scarica, si allenera' a parte. Finalmente il nuovo allenatore ha capito quant'e' scarso -