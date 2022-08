Il Psg ha scelto Leao: così il Milan può dire sì (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: il Psg avrebbe messo gli occhi sul talentuoso giocatore portoghese Leao Giorni intensi anche in casa rossonera per arrivare ad… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilcontinua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: il Psg avrebbe messo gli occhi sul talentuoso giocatore portogheseGiorni intensi anche in casa rossonera per arrivare ad… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

AntoVitiello : Accordo raggiunto tra Chelsea e Aston Villa per il trasferimento a titolo definitivo di Carney #Chukwuemeka. Il… - kazuetifoviola : RT @MatteoDovellini: L'ultima proposta per #Milenkovic è arrivata nella serata di mercoledì. Il #PSG si era presentato con 35 mln di euro:… - AgReds : RT @MatteoDovellini: L'ultima proposta per #Milenkovic è arrivata nella serata di mercoledì. Il #PSG si era presentato con 35 mln di euro:… - AndreasAldino : RT @MatteoDovellini: L'ultima proposta per #Milenkovic è arrivata nella serata di mercoledì. Il #PSG si era presentato con 35 mln di euro:… - Fiorentina_ole : RT @MatteoDovellini: L'ultima proposta per #Milenkovic è arrivata nella serata di mercoledì. Il #PSG si era presentato con 35 mln di euro:… -