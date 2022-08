Il Psg fa fuori Icardi | spuntano Man United e Galatasaray | la Serie A

marcoconterio : ?????? In arrivo Georginio Wijnaldum dal #PSG e fuori Jordan Veretout in casa #Roma ???? ???? Trattativa tra i gialloros… - logobankz : RT @cmdotcom: Il #Psg fa fuori #Icardi : spuntano #ManUnited e #Galatasaray, la #SerieA ... - cmdotcom : Il #Psg fa fuori #Icardi : spuntano #ManUnited e #Galatasaray, la #SerieA ... - CORNERNEWS24 : #Calcio - Icardi è fuori dal PSG, per lui si muovo United o Galatasaray Il centravanti argentino di fatto è senza una squadra - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Icardi fuori dal progetto del PSG, su di lui Galatasaray e Manchester United -

Nelle scorse ore Wanda Nara è tornata a far parlare di sé non più per le dichiarazioni riguardanti i rapporti tra il marito Mauro Icardi ed il, ma per alcune curiosità che ha rivelato su Instagram, in risposta ad alcune domande dei suoi followers. Come sempre la manager non ha avuto alcun problema nel rispondere, ed alcuni quesiti ...Nella giornata di ieri, L'Equipe aveva lanciato la notizia di un Mauro Icardi sempre più ai margini del progetto, mettorosa da Galtier e verso un campionato da giocare coi dilettanti. Solamente il Monza pareva in corsa ma oggi l'ANSA, citando TyC Sports, parla anche di Manchester United e Galatasaray ...Il sogno di Spalletti sul mercato potrebbe avverarsi, ma sarebbe un colpo che il Napoli porterebbe a termine last minute ...Fuori dai piani del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi è ormai a un passo dal divorzio con il club francese. Contro il Clermont, nella partita inaugurale della Ligue 1, l'allenatore Christophe Galtier ...