Il primario di cardiochirurgia di Catania arrestato per corruzione

(Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Arresti domiciliari con l'accusa diper Carmelo Mignosa, 61 anni,didel policlinico di. La misura cautelare richiesta dal sostituto procuratore Fabio Regolo è stata firmata dal gip del tribunale ed eseguita dalla guardia di finanza. L'inchiesta in cui sarebbe emersa una condotta corruttiva da parte del professionista riguarda la fornitura di materiale specialistico perbandito lo scorso mese di marzo dall'azienda ospedaliera policlinico con una base d'asta di 17 milioni oltre le "opzioni di proroga tecnica annuale ed eventuale utilizzo del quinto d'obbligo" per un valore complessivo di 30 milioni di euro. L'intervento delle fiamme gialle è avvenuto all'inizio del mese di agosto non appena è avvenuta la procedura dell'apertura delle ...

Arresti domiciliari con l'accusa di corruzione per Carmelo Mignosa, 61 anni, primario di cardiochirurgia del policlinico di Catania. La misura cautelare richiesta dal sostituto procuratore Fabio Regol ...