Il pressing di Pechino sulle star taiwanesi che vivono in Cina

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Al quarto giorno di esercitazioni intorno all'isola, dopo la visita della speaker della Camera Usa Pelosi, il govenro l… - Agenzia_Italia : Al quarto giorno di esercitazioni intorno all'isola, dopo la visita della speaker della Camera Usa Pelosi, il goven… -

Se ilnello Stretto serve quindi formalmente a 'punire le forze indipendentiste', il sottotesto è piuttosto chiaro:considera la crisi taiwanese una resa dei conti con Washington e l'...- La tensione non è destinata a scendere. Taipei ha annunciato come contromisura l'avvio di una serie di esercitazioni di artiglieria su larga ...Il governo di Taipei accusa Pechino di usare le esercitazioni militari attorno a Taiwan per preparare l'invasione dell'isola ...La tensione non è destinata a scendere. Taipei ha annunciato come contromisura l'avvio di una serie di esercitazioni di artiglieria su larga scala ...