"Il più grande assist per la Meloni" Così Renzi inchioda Letta e disintegra il Pd (Di venerdì 12 agosto 2022) Matteo Renzi inchioda Enrico Letta. Il leader di Italia Viva, ospite a Controcorrente su Rete4, non riesce a non criticare Letta e il Pd. Anche stasera rivela di aver fatto un fioretto "per non parlare più male del Pd" ma poi non ce la fa. È come un istinto, più forte di lui. Oltre alla battuta sul bus elettrico "non farò battute su quanti km riuscirà a fare il bussino elettrico con il quale il segretario del Pd ha annunciato di voler fare la campagna elettorale rispetto al camper di Prodi" il tema su cui Renzi non si trattiene sono le tasse. "Il Pd non può dire che vuole aumentare le tasse come prima mossa"@matteoRenzi a #Controcorrente pic.twitter.com/DU4zPdofn7 — Controcorrente (@Controcorrentv) August 12, 2022

