Il piano del centrodestra: ecco come cambierà la Costituzione, cosa accadrà (Di venerdì 12 agosto 2022) L'ultima bozza del programma del centrodestra, che i suoi autori considerano quasi definitiva, è lunga appena nove pagine. Una sorta di minimo comun denominatore dei progetti di Fdi, Lega, Forza Italia e della lista centrista di Giovanni Toti e Maurizio Lupi. Eppure ciò che è scritto lì basta e avanza a confermare i peggiori timori del Partito democratico e dei suoi alleati: i loro avversari vedono un'ampia vittoria a portata di mano e puntano ad una profonda riscrittura della Costituzione e dell'architettura istituzionale. Ottenere il 25 settembre una maggioranza qualificata dei due terzi dei membri di Camera e Senato, obiettivo difficile da raggiungere secondo le simulazioni uscite in questi giorni, sarebbe importante, ma non decisivo. Approvare la riforma della Costituzione con una simile forza parlamentare eviterebbe il referendum ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) L'ultima bozza del programma del, che i suoi autori considerano quasi definitiva, è lunga appena nove pagine. Una sorta di minimo comun denominatore dei progetti di Fdi, Lega, Forza Italia e della lista centrista di Giovanni Toti e Maurizio Lupi. Eppure ciò che è scritto lì basta e avanza a confermare i peggiori timori del Partito democratico e dei suoi alleati: i loro avversari vedono un'ampia vittoria a portata di mano e puntano ad una profonda riscrittura dellae dell'architettura istituzionale. Ottenere il 25 settembre una maggioranza qualificata dei due terzi dei membri di Camera e Senato, obiettivo difficile da raggiungere secondo le simulazioni uscite in questi giorni, sarebbe importante, ma non decisivo. Approvare la riforma dellacon una simile forza parlamentare eviterebbe il referendum ...

