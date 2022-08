Il Pd chiede a Meloni di togliere la fiamma tricolore dal simbolo di Fdi: “Così consegnerà il fascismo alla storia” (Di venerdì 12 agosto 2022) Ora Giorgia Meloni “tolga la fiamma dal simbolo”. Dopo il video – in inglese, francese e spagnolo – con cui la presidente di Fdi ha voluto rassicurare la stampa estera sulla sua estraneità da qualsiasi rigurgito mussoliniano, affermando che “la destra ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni condannando le infami leggi anti-ebraiche“, il Pd torna alla carica e chiede di andare oltre, di offrire maggiori ‘garanzie’. “Vuole consegnare il fascismo alla storia? Allora tolga la fiamma del Movimento Sociale Italiano dal simbolo”, è il mantra dei Dem. Più in generale, dal Nazareno si continua a puntare il dito sulla politica estera di Fdi, ricordando come, sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Ora Giorgia“tolga ladal”. Dopo il video – in inglese, francese e spagnolo – con cui la presidente di Fdi ha voluto rassicurare la stampa estera sulla sua estraneità da qualsiasi rigurgito mussoliniano, affermando che “la destra ha consegnato ilormai da decenni condannando le infami leggi anti-ebraiche“, il Pd tornacarica edi andare oltre, di offrire maggiori ‘garanzie’. “Vuole consegnare il? Allora tolga ladel Movimento Sociale Italiano dal”, è il mantra dei Dem. Più in generale, dal Nazareno si continua a puntare il dito sulla politica estera di Fdi, ricordando come, sul ...

