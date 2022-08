Il nuovo capo dello Stato sognato da Meloni | elezione diretta | mandato di cinque anni e poteri di governo con la sfiducia costruttiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) Nel “Programma per l’Italia” presentato dalla coalizione, il progetto è riassunto in sei parole: “del presidente della Repubblica“. Ma per capire nel dettaglio il sistema presidenzialedal centrodestra è utile andare a rileggere la proposta di legge costituzionale a prima firma di Giorgia, depositata alla Camera nei primi giorni della legislatura e respinta, nel maggio scorso, con 236 voti contro 204: è a quel testo che il futuro, eventualedi centrodestra si ispirerebbe, con ogni probabilità, per varare unprogetto di riforma. L’articolato disegna una via di mezzo tra il mofrancese e quelli tedesco e spagnolo, dai quali mutua l’istituto della “” che consente di ...