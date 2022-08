Il leghista Zaia chiede alla destra di rompere i tabù su diritti, nuove famiglie e sessualità (Di venerdì 12 agosto 2022) «Lo ribadisco in via definitiva: non mi candido alle elezioni del 25 settembre né, in caso di affermazione del centrodestra, avrò parte alcuna nel nuovo governo. Resterò in Veneto, fino alla conclusione del mandato che i cittadini mi hanno affidato». Il leghista Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, replica così sulla Stampa alle voci che associano il suo futuro politico a un eventuale governo in caso di vittoria della destra alle prossime elezioni. Zaia avverte compagni di partito e alleati: «Non si governa sondaggi alla mano, bisogna pensare alle nuove generazioni non alle prossime elezioni. All’insorgere della pandemia, quando ho chiuso Vo’ e firmato le prime ordinanze, la maggioranza dell’opinione pubblica era contraria alle restrizioni, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 12 agosto 2022) «Lo ribadisco in via definitiva: non mi candido alle elezioni del 25 settembre né, in caso di affermazione del centro, avrò parte alcuna nel nuovo governo. Resterò in Veneto, finoconclusione del mandato che i cittadini mi hanno affidato». IlLuca, presidente della Regione Veneto, replica così sulla Stampa alle voci che associano il suo futuro politico a un eventuale governo in caso di vittoria dellaalle prossime elezioni.avverte compagni di partito e alleati: «Non si governa sondaggimano, bisogna pensare allegenerazioni non alle prossime elezioni. All’insorgere della pandemia, quando ho chiuso Vo’ e firmato le prime ordinanze, la maggioranza dell’opinione pubblica era contraria alle restrizioni, ...

Linkiesta : Il leghista Zaia chiede alla destra di rompere i tabù su diritti, nuove famiglie e sessualità |… - marcolcars : RT @radio_zek: “L’omosessualità non è una patologia, l’omofobia sì”, si accorge in campagna elettorale (toh!?!) il leghista Zaia. Pensa d… - paolocol1 : RT @radio_zek: “L’omosessualità non è una patologia, l’omofobia sì”, si accorge in campagna elettorale (toh!?!) il leghista Zaia. Pensa d… - lunaticgoodlove : RT @radio_zek: “L’omosessualità non è una patologia, l’omofobia sì”, si accorge in campagna elettorale (toh!?!) il leghista Zaia. Pensa d… - MaragnoThomas : @Luciano64Mauro @GBGuerri Zaia ha espresso il pensiero della netta maggioranza della base Leghista in VE e FVG: il… -