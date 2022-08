Il lato oscuro della Svezia

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 agosto 2022) Nell’immaginario comune è tra i Paesi più civili, invece si piazza al secondo posto in Europa per omicidi e sparatorie. Soprattutto per mano di cosche criminali dove la forte presenza di immigrati alimenta il traffico di droga e armi, la corruzione, lo smaltimento illegale di rifiuti, il gioco d’azzardo. Uno scenario che ricorda molto una certa Italia. Pippi Calzelunghe non ride più. Non gioca più. Non corre più. Pippi Calzelunghe ha scoperto la paura. Nella civilissima, tra fiordi e casette colorate, si aggirano ombre sinistre. La puzza di zolfo avvelena l’aria. È la mafia locale che si sta mangiando il Paese pezzo dopo pezzo. La nazione scandinava è la seconda in Europa, dietro la Croazia, per numero di omicidi: quattro per milione di abitanti a fronte di una media Ue di 1,6. Nel 2020 ci sono state 360 sparatorie con 117 feriti e 47 morti. L’anno scorso stessi ...