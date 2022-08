Il d.s. dello United Murtough lascia Torino dopo l'incontro per Rabiot

forumJuventus : Ultime di calciomercato da Sky Sport: ???? La Juve può inserirsi nella corsa a Giovanni Simeone, Depay in pole ma s… - iamnotaheroine : Il DS dello United ha lasciato Torino da un'ora e ancora non c'è un singolo giornalista a conoscenza di come è anda… - CamFerrari25 : la padre divertente è che dietro c’è una con la maglia del napoli, uno dello united e uno del psg - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: JUVE, Il ds dello United ha lasciato Torino: Rabiot sempre più vicino? - LucaRuss0 : JUVE, Il ds dello United ha lasciato Torino: Rabiot sempre più vicino? -

Il d.s. del ManchesterJohn Murtough è tornato all'aereoporto di Torino Caselle. Riparte in direzione Manchester dopo l'incontro avuto in ...L'affare fu realizzato allora attraverso la holding Abu DhabiGroup di proprietàsceicco Mansour. L'anno scorso la società è passata sotto il controllo della Newton Investment and ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...I tifosi, attraverso i social, hanno detto la loro, lasciando intendere che l'arrivo del transalpino non sarebbe per nulla un'ipotesi gradita. Ma ora ci ha decisamente messo il carico una leggenda del ...