Il colore più scuro della tavolozza diventa protagonista di abiti sensuali, trench ultra femminili e cappotti doppiopetto. Totale o in trasparenza. Impossibile rinunciarvi (Di venerdì 12 agosto 2022) Intramontabile. Stagione dopo stagione, il colore più profondo torna sulle passerelle delle grandi maison, proposto di volta in volta con un nuovo carattere, secondo un’interpretazione inedita. Merito di una sfumatura multiforme, poliedrica e versatile, talmente semplice da essere insostituibile, su un abito nero donna elegante, come su un cappotto doppio petto. L’Autunno-Inverno 2022/23 si conferma la stagione più propizia per look ad alto tasso di glamour e sensualità, in una sola, inimitabile, nuance. Tendenze autunno-inverno 2022/23: dark lady guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 agosto 2022) Intramontabile. Stagione dopo stagione, ilpiù profondo torna sulle passerelle delle grandi maison, proposto di volta in volta con un nuovo carattere, secondo un’interpretazione inedita. Merito di una sfumatura multiforme, poliedrica e versatile, talmente semplice da essere insostituibile, su un abito nero donna elegante, come su un cappotto doppio petto. L’Autunno-Inverno 2022/23 si conferma la stagione più propizia per look ad alto tasso di glamour età, in una sola, inimitabile, nuance. Tendenze autunno-inverno 2022/23: dark lady guarda le foto ...

florabarral : @Mauri1321 Il colore è più da volpe - DARMIGL : @luca_restani @rulajebreal Non le interessa avere 'un paese meticciato' ma chiede che gli italiani facciano più fig… - giomag8 : @MChiara25 e certo che ti sta beneeee?? e poi il viola è il colore più bello del mondo :) comunque amica ho scoperto… - Luana_m89 : @pat_ipica Io non so fare le valigie, ci butto dentro di tutto e di più senza alcuna logica. ?? La moglie di mio cug… - LKlimex : @boni_castellane Con il referendum hanno ridotto il numero di poltrone disponibili, ognuno come può cerca di raccat… -