Il chiosco sulla spiaggia in Sardegna all’influencer che telefona alla finanza: «Chiamali pure, tanto la multa è di 30 euro» – Il video (Di venerdì 12 agosto 2022) «Chiama pure la finanza, tanto sono 30 euro di multa più il 4% di quello che dovevi prendere». Dal 30 giugno per le attività commerciali è obbligatorio consentire i pagamenti con il Pos, ma molti non si sono ancora adeguati e non sembrano intenzionati a farlo. Lo ha provato sulla sua pelle Rita Capparelli, a Stintino, in Sardegna, che ha denunciato quello che le è successo su TikTok. Non solo non le è stato possibile pagare una bottiglietta d’acqua con carta, ma lei e il suo compagno hanno dovuto usare i contanti anche per i lettini e l’ombrellone, per un totale di oltre 100 euro. Il confronto con il commerciante Capparelli dichiara che era già innervosita dal non aver potuto pagare elettronicamente ombrellone e lettini, e proprio per quello ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) «Chiamalasono 30dipiù il 4% di quello che dovevi prendere». Dal 30 giugno per le attività commerciali è obbligatorio consentire i pagamenti con il Pos, ma molti non si sono ancora adeguati e non sembrano intenzionati a farlo. Lo ha provatosua pelle Rita Capparelli, a Stintino, in, che ha denunciato quello che le è successo su TikTok. Non solo non le è stato possibile pagare una bottiglietta d’acqua con carta, ma lei e il suo compagno hanno dovuto usare i contanti anche per i lettini e l’ombrellone, per un totale di oltre 100. Il confronto con il commerciante Capparelli dichiara che era già innervosita dal non aver potuto pagare elettronicamente ombrellone e lettini, e proprio per quello ...

