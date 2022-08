Il centrodestra in Sicilia candida (a sorpresa) Renato Schifani (Di venerdì 12 agosto 2022) Sarà Renato Schifani il candidato del centrodestra alle regionali in Sicilia. Dopo giorni di veti e controveti e litigi interni alla coalizione, ricade sull'ex presidente del Senato la scelta del dopo Musumeci. "Per Giorgia Meloni la scelta migliore sarebbe stata il presidente uscente, ma per amore di coalizione ci pieghiamo alla tesi che non può essere lui e abbiamo scelto, fra i nomi proposti, quello con maggiore valenza istituzionale e che è al di sopra delle beghe di partito", ha commentato a caldo il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, l'uomo mandato da Meloni a gestire la partita. Dopo le dimissioni del governatore uscente, Forza Italia aveva provato a far convergere gli alleati sul nome di Stefania Prestigiacomo, indicata dal plenipotenziario forzista nell'isola Gianfranco Miccichè. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) Saràilto delalle regionali in. Dopo giorni di veti e controveti e litigi interni alla coalizione, ricade sull'ex presidente del Senato la scelta del dopo Musumeci. "Per Giorgia Meloni la scelta migliore sarebbe stata il presidente uscente, ma per amore di coalizione ci pieghiamo alla tesi che non può essere lui e abbiamo scelto, fra i nomi proposti, quello con maggiore valenza istituzionale e che è al di sopra delle beghe di partito", ha commentato a caldo il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, l'uomo mandato da Meloni a gestire la partita. Dopo le dimissioni del governatore uscente, Forza Italia aveva provato a far convergere gli alleati sul nome di Stefania Prestigiacomo, indicata dal plenipotenziario forzista nell'isola Gianfranco Miccichè. ...

