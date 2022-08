"Il Cdx ha già approvato il presidenzialismo 10 anni fa Avanti dopo il voto insieme all'autonomia regionale" (Di venerdì 12 agosto 2022) "Pinuccio Tatarella era un grande politico, di spessore culturale e anche umano. Rappresentava il pensiero dell'allora Alleanza Nazionale, anche con la proposta di riforma presidenzialista" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 12 agosto 2022) "Pinuccio Tatarella era un grande politico, di spessore culturale e anche umano. Rappresentava il pensiero dell'allora Alleanza Nazionale, anche con la proposta di riforma presidenzialista" Segui su affaritaliani.it

marattin : Oggi decine di milioni di italiani pagano già meno del 23% come aliquota effettiva media (la media è 18%). Quindi p… - SilvioLpicor : @eurallergico @TardinoAnnalisa @realDonadelLuca E' come la 'promozione di comportamenti virtuosi' (aka 'convincere'… - radicaltankie : @Rojas3299 @LookdaSenato @borghi_claudio @AlfredoCante_ @LegaSalvini @pdnetwork @Speranza Il cdx al proporzionale (… - giodel65 : @ritalaura2000 @silvia_sb_ @Mov5Stelle Essendo in campo già tre posizioni, cdx, csx, e M5S, siete comunque quarti.… - RC48183741 : @lauraboldrini La costituzione già è stata stravolta. Torni a nanna. Il 25 settembre, pur di rilegarvi in uno scant… -