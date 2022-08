Il capo di Samsung è stato graziato dopo due condanne per corruzione (Di venerdì 12 agosto 2022) La Corea del Sud ha bisogno di lui. Almeno è quello che sostiene il governo. La grazia permetterà a Lee Jae-yong di riprendere ufficialmente il comando di Samsung e aiutare il Paese a “superare la crisi economica”.... Leggi su dday (Di venerdì 12 agosto 2022) La Corea del Sud ha bisogno di lui. Almeno è quello che sostiene il governo. La grazia permetterà a Lee Jae-yong di riprendere ufficialmente il comando die aiutare il Paese a “superare la crisi economica”....

ilpost : Dopo due condanne per corruzione, il capo di Samsung è stato graziato - lacittanews : Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha graziato il vicepresidente di Samsung Electronics, Lee Jae-yon… - Digital_Day : La crisi economica regala la grazia all'erede dell'impero Samsung - lineeconfuse : RT @ilpost: Dopo due condanne per corruzione, il capo di Samsung è stato graziato - bista92 : RT @ilpost: Dopo due condanne per corruzione, il capo di Samsung è stato graziato -